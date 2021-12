Fuga di gas a Milano, evacuata palazzina

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Una fuga di gas si verificata, stamani, a Milano, in una palazzina di sei piani nella zona Nord della metropoli. Diverse famiglie sono state evacuate a scopo prudenziale e hanno atteso all'esterno, in un autobus del Comune parcheggiato in strada e gestito dalla Protezione civile, ma non ci sono stati danni a cose o feriti.

L'allarme è scattato intorno alle 10 in viale Suzzani, che è stato chiuso al traffico. In poco più di un'ora i Vigili del fuoco hanno rintracciato la perdita sotto la sede stradale e hanno bloccato la fuga. I condomini hanno così cominciato a rientrare nelle proprie abitazioni e la strada è stata riaperta.

(ANSA).