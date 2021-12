Donato a City Angels veicolo polivalente per assistere bisognosi

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Un veicolo polivalente che consentirà di assistere e distribuire pasti caldi ai senzatetto e ai bisognosi, è stato donato oggi ai City Angels nell'ambito del progetto "…. insieme" che assisterà per tutto il prossimo anno i volontari nella loro quotidiana azione.

Il mezzo è stato consegnato alla Casa Accoglienza "Elio Fiorucci" in via Gino Pollini a Milano, alla presenza della madrina dei City Angels, Daniela Javarone e del suo presidente Mario Furlan, dal presidente dell'Universo Humanitas, Roberto Schiavone di Favignana. Una iniziativa che coinvolge, oltre ad Universo Humanitas, l'associazione Art & Luxury, rappresentata dal presidente Thomas Molendini, O.s.j., rappresentati dal Principe Thorbjorn Paternò Castello, ed International Broker Art, rappresentata da Danilo Gigante. Il progetto "…. insieme" prevede, per l'intero 2022, un supporto costante, da parte di tutte le associazioni coinvolte, ai City Angels nell'aiuto alle persone in difficoltà, anche con la fornitura di generi alimentari, materiale per l'igiene personale e la consegna di vestiario.

Il mezzo preso in consegna, già predisposto per garantire anche un servizio di igiene personale, girerà già nei prossimi giorni nelle fredde notti milanesi, per dare sostegno ai tanti senzatetto che i City Angels assistono senza sosta da anni.

