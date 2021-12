Altinoglu malato,Chailly dirige il concerto di Natale alla Scala

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Alain Altinoglu, a causa di una indisposizione, non potrà dirigere il concerto di Natale in programma alla Scala il prossimo 18 dicembre. Al suo posto salirà sul podio il direttore musicale della Scala Riccardo Chially.

Sono state diverse le vicessitudini di questo concerto. Il Te Deum di Berlioz per coro e orchestra, inizialmente in programma, era stato eliminato perché impossibile da eseguire mantenendo il distanziamento sul palco. Per questo il maestro francese, al suo debutto scaligero, avrebbe dovuto dirigere la Pavane di Fauré e la Symphonie fantastique di Berlioz.

Alla notizia dell'indisposizione di Altinglu "Chailly ha immediatamente accettato di salire sul podio e salvare il concerto, con un programma modificato. L'Orchestra - hanno spiegato dal teatro - eseguirà infatti l'Ouverture-Fantasia Romeo e Giulietta e la Sinfonia n° 4 di Pëtr Il'ič Čajkovskij" Rai Cultura riprenderà il concerto, realizzato con il sostegno di American Express, e lo trasmetterà la vigilia di natale alle 10:40 su Rai1 e in replica la sera di Natale alle 21:15 su Rai5. L'esibizione sarà trasmessa anche da Artè, Rsi in Svizzera e Servus TV in Austria. (ANSA).