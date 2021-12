Solidarietà: Stella premiato con la Medaglia dei Ciechi

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - "Milano torni a mettere al centro la filantropia e i diritti dei più deboli": è questo l'auspicio lanciato con forza, oggi, in occasione della ricorrenza di Santa Lucia, dalla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, che ha consegnato la 'Medaglia d'oro della riconoscenza' al giornalista e scrittore Gian Antonio Stella "per aver affrontato con grande sensibilità attraverso le pagine del libro 'Diversi' il tema della disabilità e dell'inclusione".

Stella è stato premiato dal Presidente della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, Rodolfo Masto: "Rispetto a trent'anni fa è enormemente aumentato il numero dei ragazzi non vedenti pluridisabili e non è facile dare risposte alle loro necessità". Masto ha quindi paragonato il percorso professionale di Stella con quello dei giornalisti Guido Vergani e Candido Cannavò (anche loro premiati in passato dall'Istituto dei Ciechi) "che a un certo punto della loro carriera hanno rivolto il loro sguardo verso il mondo della disabilità". In sala erano presenti anche alcune classi della scuola media di via Vivaio, che hanno cantato l'Inno di Mameli. Il destino della Scuola media di via Vivaio, circa un eventuale spostamento di sede, verrà deciso proprio in questi giorni dal Comune di Milano.

(ANSA).