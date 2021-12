Ricerca: Iardino, con politica per soluzioni comuni

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - "Chiediamo che la politica ci ascolti per trovare delle soluzioni comuni. Il nostro obiettivo è quello di dialogare con la politica per trovare delle soluzioni che non vadano in contrapposizione con il sistema nazionale, ma che rappresentino un modello riproducibile". Lo ha detto Rosaria Iardino, presidente Fondazione The Bridge, nel corso del seminario "Ircss pubblici: per una piattaforma di sviluppo della ricerca, dell'assistenza e del tessuto economico lombardo", dove è stata annunciata la nascita della prima Fondazione in Italia sul trasferimento tecnologico.

"I quattro Irccs lombardi producono un miliardo e mezzo di fatturato e impiegano 10 mila addetti - ha aggiunto Alessandro Venturi, presidente Fondazione Irccs Policlinico San Matteo- : coniugare ricerca clinica e sviluppo economico certamente accrescerebbe la competitività delle aziende ospedaliere che fanno ricerca". "L'insieme dei 18 Irccs lombardi , su un totale di 53 istituti del Paese, rende più del 50% delle prestazioni nazionali - ha aggiunto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana -. L'auspicio è che le istituzioni nazionali sappiano cogliere l'urgenza di una revisione del sistema Irccs, partendo dall'esperienza lombarda". (ANSA).