Ricerca: Fontana, a Mind 'casa' trasferimento tecnologico

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Sul fronte della ricerca e innovazione "è stato raggiunto un accordo tra i 4 Irccs pubblici della Lombardia e Human Technopole per realizzare presso la sede di Mind un luogo di trasferimento tecnologico" a favore di tutte le imprese. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana questa mattina a Palazzo delle Stelline a Milano, a margine dell'evento Direzione Nord, spiegando che a gestirlo sarà una nuova fondazione la cui costituzione è prevista entro gennaio 2022.

"C'è un progetto molto bello che presto verrà presentato", ha detto Fontana in riferimento al nuovo centro per il 'trasferimento tecnologico' che sarà costituito presso Human Technopole, l'istituto di ricerca italiano per le ricerche della vita che sorge nel quartiere di Mind, l'ex area di Expo 2015 alle porte di Milano.

Il governatore ha poi spiegato che si tratterà di "un luogo fisico dove mettere a disposizione di tutti i risultati delle ricerche, anche quelle molto specifiche, che potrebbero essere utili a medie, piccole o piccolissime aziende". Molte piccole imprese, ha ricordato Fontana, non hanno gli strumenti per attuare ricerche e innovazioni "che lì invece potranno essere realizzate".

Si tratta "del primo importante centro che verrà realizzato in Italia, e di questo siamo molto contenti: è un ennesimo risultato della nostra grande Regione, ed è un arricchimento della sede di Mind", ha concluso. (ANSA).