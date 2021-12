Green pass: obbligo di dimora per aggressore giornalisti

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Una misura dell'obbligo di dimora, emessa dal gip di Milano su richiesta della sezione Distrettuale Antiterrorismo della locale Procura, è stata notificata a Mauro Spiniella, 62 anni, indagato per violenza privata continuata pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, interruzione di pubblico servizio, istigazione a delinquere e manifestazione non autorizzata nell'ambito delle recenti manifestazioni No vax. Lo ha reso noto il Comando provinciale di Milano.

L'uomo era già noto per aver aggredito una troupe di La7 durante una manifestazione, il 20 novembre scorso, strappando la telecamera a un operatore.

L'uomo non potrà allontanarsi dal comune di residenza, Sesto San Giovanni (Milano), e dovrà permanere presso la propria abitazione dalle ore 14 alle 23 nella giornata del sabato.

Contestualmente i militari hanno eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di un 43enne di origini albanesi, residente in provincia di Lodi, indagato per concorso in violenza privata aggravata e manifestazione non autorizzata, poiché nel corso di una manifestazione aveva aiutato Spiniella a bloccare la circolazione.

PEr il gip, Spiniella"ha dimostrato persino di essere disposto a mettere in pericolo l'incolumità delle altre persone, pur di bloccare la marcia dei veicoli in transito nel corso delle manifestazioni di protesta contro l'attività delle Istituzioni relativa alla campagna vaccinale e all'introduzione del cosiddetto 'green pass'". (ANSA).