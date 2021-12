Effetto Zerocalcare, 600 biglietti esauriti in 2 minuti

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Effetto Zerocalcare: a Milano sono andati esauriti in meno di 2 minuti i 600 biglietti online per 'Zerocalcare unplugged', che vedrà il fumettista insieme al cantautore e musicista Giancane, autore della sigla della serie "Strappare lungo i bordi". Una serata - a ingresso gratuito - prevista per il 15 dicembre presso lo Spirit de Milan, organizzata da Librerie Feltrinelli e BAO Publishing.

La serata inizierà con una lunga chiacchierata con l'autore di fumetti, che ha appena pubblicato per BAO la raccolta "Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia". A seguire ci sarà uno speciale live di Giancane.

A chi acquista un qualsiasi fumetto di Zerocalcare durante la serata, verrà data in omaggio una cartolina esclusiva in tiratura limitata firmata dall'autore.

Sarà anche disponibile in anteprima il nuovo vinile di Giancane "Strappati lungo i bordi". (ANSA).