Balletto:scuola dell'Accademia della Scala torna al Piccolo

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - La Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala, diretta da Frédéric Olivieri, dal 14 al 22 dicembre 2021 torna - dopo le limitazioni dovute al Covid - al Piccolo Teatro di Milano-Teatro Strehler per lo spettacolo natalizio.

E lo fa con la favola che più si addice al periodo di festa e a rinnovare la collaborazione ultradecennale fra le due istituzioni: Lo Schiaccianoci, su musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij con la coreografia dello stesso Olivieri da Lev Ivanov, nell'allestimento del Teatro alla Scala firmato da Roberta Guidi di Bagno.

Proposto per la prima volta nel 2011, lo spettacolo offre l'atmosfera fantastica e onirica del balletto originale di Ivanov che, sostituendo Petipa, aveva realizzato la coreografia basandosi sulla versione mitigata di Dumas padre del cupo racconto di Ernst Hoffmann "Schiaccianoci e il re dei topi".

In scena si alterneranno tre cast con oltre 100 ballerini.

Nei ruoli principali debutteranno allievi fra il sesto e l'ottavo corso, interpretando alcuni fra i più celebri brani del repertorio romantico russo, dal Valzer dei fiocchi di neve al Passo al Valzer dei fiori. (ANSA).