ANSA-IL-PUNTO/Covid: Lombardia; 23 decessi e 1.339 positivi

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - A fronte di 48.415 tamponi effettuati, sono 1.339 i nuovi positivi (2,7%) nelle ultime 24 ore in Lombardia. I ricoverati in terapia intensiva rimangono stabili, 143 persone, mentre crescono lievemente i ricoverati negli altri reparti (1.135, +27). I decessi sono 23 per un totale di 34.599 dall'inizio della pandemia.

Il governatore Attilio Fontana si è detto "abbastanza fiducioso" sul fatto che per Natale la Regione sarà ancora in zona bianca. "Vedo che i nostri numeri sono in peggioramento ma è un peggioramento relativo. Ieri per la prima volta c'è stata una riduzione del numero di ricoverati, il che lascia bene intendere ed è significativo del fatto che la proiezione di crescita dei numeri si sta ridimensionando", ha affermato.

"Spero che insistendo sulla campagna vaccinale, sulle terze dosi ma anche sulle prime, e continuando a seguire minime norme di sicurezza, credo ci si potrà preservare da ulteriori chiusure e cambi di colore", ha sottolineato.

E sul fronte dei vaccini i numeri sembrano dargli ragione anche per quanto riguarda i più piccoli. Le prenotazioni per le vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni in Lombardia "nel primo giorno sono state oltre 30 mila. C'è un'assoluta fiducia nella sanità e nella scienza", ha reso noto il vicepresidente e assessore regionale al welfare Letizia Moratti. "Per garantire che dubbi e perplessità vengano affrontati e risolti il 16 dicembre abbiamo previsto due ore di risposta da parte di 5 personalità scientifiche della nostra regione anche perché mamme, papà, genitori e nonni con eventuali dubbi e incertezze possono avere delle risposte che consentano di fugare questi dubbi", ha spiegato. (ANSA).