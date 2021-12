Tony Hadley in Italia per quattro concerti nei teatri

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Tony Hadley torna in Italia per un mini tour di quattro concerti teatrali - organizzato da VignaPR in collaborazione con Imarts - che prende il via lunedì 13 dicembre da Trento, al Teatro Auditorium Santa Chiara, poi il 14 approda al Gran Teatro Geox di Padova, il 15 al Politeama Rossetti di Trieste e infine venerdì 17 dicembre al Gran Teatro Morato di Brescia. Sarà un viaggio nel tempo in cui Hadley interpreterà tutti i grandi successi degli Spandau Ballet che li hanno resi celebri nel mondo, come Through the Barricades, True, Gold, ma proporrà anche le canzoni dei suoi album solisti e le reinterpretazioni di brani dei suoi artisti preferiti come i Queen, The Killers e tanti altri. (ANSA).