Piazza Fontana: Mattarella, verità non pienamente svelata

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Sulla strage di Piazza Fontana, "le lunghe vicende processuali hanno lasciato vuoti e verità non pienamente svelate. Si tratta di ferite aperte, non soltanto per le famiglie delle vittime, ma per la Repubblica intera.

Tuttavia, nonostante manipolazioni e depistaggi, emerge nettamente dal lavoro di indagine e dalle sentenze definitive la matrice eversiva neofascista e l'attacco deliberato alla vita democratica del Paese". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel cinquantaduesimo anniversario della strage.

Per Mattarella la strage di piazza Fontana fu un attacco alla democrazia. "Tutto questo è stato chiaro ben presto alla città di Milano e alla comunità nazionale. La risposta unitaria, solidale, di popolo contro il terrorismo, e contro tutti i terrorismi che insanguinarono l'Italia dopo piazza Fontana, è risultata decisiva per isolare, sradicare e quindi sconfiggere l'eversione", ha affermato. (ANSA).