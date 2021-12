Monsignor Delpini in visita a comando dei carabinieri di Monza

(ANSA) - MONZA, 12 DIC - L'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini ha fatto visita questa mattina ai carabinieri del Comando Provinciale di Monza per gli auguri di Natale e, dopo aver chiesto di visitare la centrale operativa, ha voluto ringraziare via radio i militari in servizio per il loro essere "tra la gente e per la gente", oltre che un importante "presidio importante di sicurezza e legalità".

Accompagnato dal parroco della parrocchia San Carlo di Monza, don Giuseppe Massaro, monsignor Delpini è stato ricevuto dal comandante provinciale Gianfilippo Simoniello e dai militari in servizio. (ANSA).