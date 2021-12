Milan: Ibra, lo scudetto dipende da come ci si allena

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - "Il segreto per lo scudetto? Dipende da come mi alleno e come gioco le partite, ogni giorno per me è una finale. Arriva Ibra e mette pressione, per dare energia e adrenalina a tutti. Importante è come ti alleni e come giochi le partite". Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic durante la presentazione del suo libro 'Adrenalina' in corso alla Triennale di Milano.

Tra i presenti in sala, Adriano Galliani e Fabio Capello. La serata è condotta da Amadeus. (ANSA).