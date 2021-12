Green pass: controlli dei carabinieri nel Bresciano

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - E' stata intensa l'attività di prevenzione e controlli anti covid svolta dai Carabinieri la notte scorsa nel Bresciano nei locali di intrattenimento .

In particolare a Sirmione, Desenzano e Chiari, i militari hanno verificato la regolarità della normativa sul green pass in discoteche, locali e bar. Oltre 400 le persone controllate.

All'esito dei controlli una discoteca è stata sanzionata perché all'interno sono state trovate tre persone sprovviste di Green pass, anch'esse sanzionate.

E' stato effettuato inoltre un intervento in una affollata festa privata organizzata in un capannone a Carpenedolo dove sono state sanzionate per irregolarità sulla normativa anticovid 26 persone.

Le verifiche sono state effettuate con l'aiuto del Nas di Brescia. (ANSA).