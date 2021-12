Strage Erba: podcast su controinchiesta

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Quindici anni esatti dopo la strage di Erba (Como), i giornalisti Felice Manti e Edoardo Montolli, autori nel febbraio 2008 del libro-controinchiesta 'Il grande abbaglio' pubblicano una serie podcast sulla strage dell'11 dicembre 2006, in cui persero la vita quattro persone e per la quale sono stati condannati all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Nella prima puntata - prodotta da Algama e online da oggi - vengono fatti ascoltare gli audio inediti di Olindo e Rosa nell'ultimo mese trascorso da persone libere. "Si tratta di intercettazioni fondamentali e mai analizzate a processo - affermano gli autori - In sentenza infatti fu scritto che i due erano sospetti in quanto non parlavano mai della strage quando erano soli in casa. Gli audio lo smentiscono: non solo Olindo e Rosa non facevano che parlare della strage, ma, oltre a sperare che il testimone Mario Frigerio si svegliasse e riconoscesse gli assassini, s'interrogavano come tutti su chi potesse essere il colpevole. E i due, contrariamente a quanto scritto, non sapevano di essere intercettati".

Il podcast, distribuito da Spreaker, sarà a breve disponibile sulle principali piattaforme online. (ANSA).