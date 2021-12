Solidarietà: a Milano 2000 porzioni di tiramisù per 8 onlus

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Sono state circa 2000 le porzioni di tiramisù preparate e distribuite a Milano dai volontari di 8 onlus per raccogliere fondi in occasione dell'evento "Il Tiramisù più buono d'Italia" promosso dalla Galbani.

Adsint, Banco Alimentare, Caritas Ambrosiana, Emergency, Legambiente, Lilt, Centro Clinico NeMO e Vidas hanno così potuto ottenere finanziamenti a sostegno dei progetti di ognuna, dopo che i loro volontari hanno lavorato nelle postazioni allestite all'interno del Villaggio delle Meraviglie di Milano, sotto lo sguardo e con i consigli del pastry chef Damiano Carrara, che alla fine ha composto un enorme tiramisù a forma di fiore.

"Ho scelto di dare al Tiramisù più buono d'Italia l'aspetto di un fiore, simbolo per me di bellezza, rinascita, delicatezza - ha detto Carrara - In questo periodo storico complesso e frenetico, troppo spesso ci scordiamo il valore della nostra bellezza interiore e della generosità, mentre è proprio nella condivisione che troviamo il vero senso delle cose. Ogni petalo di questo Tiramisù è stato realizzato da una diversa brigata Onlus ed è sicuramente buono da solo, ma lo è ancora di più perché fa parte di un unico bellissimo fiore, nato dalla collaborazione di tutti." Accanto a lui, hanno contribuito alla riuscita dell'evento anche gli altri conduttori Benedetta Parodi, Marco Maccarini, Katia Follesa e Giulia Penna. (ANSA).