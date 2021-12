Pioli: "Milan non lucido e preciso quando serviva"

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Abbiamo fatto fatica a proporre il nostro solito gioco. Inoltre, non siamo stati lucidi e precisi quanto serviva; abbiamo regalato il gol e la partita si è complicata molto contro una formazione fisica come l'Udinese. Di occasioni ne abbiamo avute poche, ma siamo entrati spesso in area. Dovevamo gestire meglio le opportunità". Così Stefano Pioli, a Sky Sport, dopo il pareggio di Udine. "Stiamo subendo gol da palle perse e in conseguenza di scelte sbagliate. Purtroppo sono cose che paghi e che ti fanno perdere lucidità. Nelle ultime partite abbiamo perso compattezza in fase difensiva. Dobbiamo sistemare alcune cose in entrambe le fasi", aggiunge l'allenatore del Milan.

"Siamo alla settima partita in 20 giorni e, quando giochi tre giorni dopo una partita di Champions, perdi energie mentali", conclude. (ANSA).