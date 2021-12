Natale: a Leolandia canti e luci per sconfiggere l'angoscia

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Tutta la magia del Natale per vincere l'angoscia della pandemia: è questo l'obbiettivo che si prefiggono a Leolandia, il parco divertimenti lombardo, tirata al suo massimo splendore per le Feste di fine anno. "Questo per i bambini è il periodo più atteso dell'anno e noi ci siamo impegnati per renderlo ancora più magico con luci, colori e un investimento importante sugli spettacoli, tutti inediti e di livello internazionale - afferma Giuseppe Ira, presidente di Leolandia -. Il nostro compito è portare gioia alle famiglie, specialmente in un momento ancora difficile come questo".

A dare il benvenuto al parco "tra scintillanti decorazioni ed enormi pacchi regalo infiocchettati, troneggia un gigantesco albero di Natale che all'imbrunire si anima di colori, offrendo uno straordinario spettacolo di luci e suoni impreziosito dai fiocchi di neve che cadono dal cielo". Ma le sorprese cominciano ben prima del tramonto, con un palinsesto completamente nuovo di appuntamenti ispirati al tema natalizio tra cui spicca il nuovo spettacolo 'Desiderio: la melodia del Natale', ispirato ai musical di Broadway, con un cast internazionale di acrobati, ballerini e cantanti "un viaggio alla ricerca delle note per una speciale canzone natalizia in compagnia di Santa Claus e dei suoi elfi da Leolandia alla Siberia". (ANSA).