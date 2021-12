Direzione Nord, la formula per il futuro

Si riaccendono i riflettori sull’edizione invernale di Direzione Nord, l’evento fondato dal presidente degli Amici delle Stelline Fabio Massa, organizzato da True-News.it e Inrete, in collaborazione con Fondazione The Bridge.

La formula è quella ormai tradizionale di DN. L'evento di apertura con il governatore Fontana, l'intervento del sindaco di Milano Beppe Sala. E poi un’intera giornata di dialoghi con rappresentanti governativi sui trasporti, sulla sanità, sulle infrastrutture, sull'ambiente e sull'energia.

Oltre a Fontana e Sala, anche Letizia Moratti, vicepresidente di Regione Lombardia, sarà intervistata one-to-one a 360 gradi da Fabio Massa. Evento speciale alle ore 21 il confronto tra Mariastella Gelmini, Stefano Bonaccini e Pierfrancesco Maran.

Un’intervista a tutto campo al presidente di Regione Lombardia aprirà i lavori che seguiranno il fil rouge del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una straordinaria occasione per la politica per riformare sé stessa e il modo in cui gestisce i temi più importanti per i cittadini. Alle 10:30 si parlerà di “Prevenzione primaria e secondaria” con Emanuele Monti, Presidente Commissione Sanità e Politiche sociali di Regione Lombardia; Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico; Giuliano Rizzardini, Direttore Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli Sacco; con la moderazione di Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge.

Alle 11:30 RICERCA INNOVAZIONE SVILUPPO- Pnrr, salute e territori con Alessandro Stecco, Presidente Commissione Sanità assistenza, servizi sociali, politiche degli anziani, Regione Piemonte; Fulvio Moirano, Amministratore Fucina Sanità; Daniele Generali, Direttore Unità di Patologia Mammaria e Ricerca Traslazionale, ASST Cremona; Vito Ladisa, Direttore della Farmacia ospedaliera, Istituto Nazionale Tumori; Alessandro Venturi, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.

Alle 12:30 PROGETTARE RADICALMENTE con Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia; Alessio Torelli, Managing Director Snam4Mobility; Lorenzo Giussani, Direttore Business Unit Generazione & Trading Gruppo A2A; Riccardo Bonini, Presidente CdA Covercare; Bruno Bella, Fondatore Vibeco.

Alle 14:00 NON SI PUO’ STARE FERMI, LO SVILUPPO PASSA DA MILANO con Alessandro Morelli, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; Alessia Cappello, Assessora Sviluppo Economico Comune di Milano; Claudia Maria Terzi, Assessore Trasporti Regione Lombardia; Ivo Cassetta, Consigliere Delegato FNM; Arrigo Giana, Direttore Generale ATM; Georg Gufler, CEO Doppelmayr Italia.

Alle 15:30 RICREARE VALORE DALLE CRISI con Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia; Raffaello Ruggieri, , Chief Lending Officer Intesa Sanpaolo; Paola Tondelli, Chief Executive Officer illimity SGR; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory – Corporate Finance – Mediobanca; Luca Faustini, Avvocato Partner Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; e la moderazione di Corrado Ferriani, Commercialista e professore incaricato di diritto penale d’impresa Università Ecampus.

Alle 16:30 RAGIONARE COME UNA METROPOLI con Teresa Bellanova, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; Arianna Censi, Assessora Mobilità Comune di Milano; Michela Palestra, Vicesindaca Città Metropolitana di Milano; Maria Cristina Pinoschi, Vicedirettrice Generale Città Metropolitana di Milano; Gianluca Longo, Group CEO Safety21.

Alle 17:30 e alle 18 due interviste a tutto campo di Fabio Massa, presidente Associazione Amici delle Stelline, rispettivamente a Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare Regione Lombardia e al sindaco di Milano Beppe Sala (da remoto).

Alle 18:30 NEET, PROGETTI PER POLITICHE GIOVANILI PIÙ INCLUSIVE con Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione Regione Lombardia; Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo; Nicola Corti, Segretario Generale Fondazione Allianz UMANA MENTE; Francesca Patellani, Vice Presidente Fondazione Accenture; Adriana Versino, Consigliere Delegato Fondazione Vodafone.

Alle 19:00 RIFORMARE LA GIUSTIZIA con Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di Stato alla giustizia; Vinicio Nardo, Presidente Ordine Avvocati di Milano; Guido Camera, Presidente associazione Italiastatodidiritto; Alessandra Bini, Direttrice Affari Legali IBM Italia, Rappresentante Lombardia e Liguria dell'Associazione Italiana Giuristi d’Impresa (AIGI); Dario Bolognesi, Fondatore Studio Bolognesi - Avvocati Penalisti d’Impresa; Francesco Giovannini, Head Dipartimento White Collar Crimes, Eversheds Sutherland.

Alle 21:00 Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano dialoga con Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna.

L’evento sarà trasmesso in streaming su True-News.it e Ansa.it.