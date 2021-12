Aperta la casa di Babbo Natale più illuminata d'Italia

(ANSA) - MELEGNANO, 11 DIC - E' stata inaugurata questa sera, in via dei Platani a Melegnano (Milano), la casa di Babbo Natale più luminosa d'Italia. Dal 2002 a quest'anno, la casa - ha spiegato Massimiliano Goglio, che ogni anno la allestisce nella sua villa - è passata da 50.000 lucine a 509.682 led.

Per l'occasione, sul posto sono arrivati anche il sindaco di Melegnano, Rodolfo Bertoli e tanti babbi Natale in vespa capitanati da Mauro Tresoldi, il lodigiano che la scorsa estate ha intrapreso un viaggio in solitaria con la sua Vespa Px rossa proprio fino alla casa di babbo Natale in Finlandia partendo da Lodi e arrivando a Capo Nord, per annunciare simbolicamente che il lodigiano era ripartito dopo la dura partita con il Covid-19.

Centinaia di bimbi felici, con le loro famiglie, hanno assistito all'apertura dello spettacolo di luci, dove è arrivato anche il coro gospel "Voci per Voi", che ora rimarrà attivo fino al 6 gennaio prossimo, ogni giorno dalle 17 alle 21. (ANSA).