Una corretta idratazione aiuta anche il buon umore

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Bere la giusta quantità di acqua ogni giorno è un toccasana non solo per il fisico ma anche per il buon umore perché migliora lo stato d'animo. Secondo quanto riporta l'Osservatorio Sanpellegrino, è stata dimostrata la correlazione fra una corretta idratazione e lo stato del proprio umore dovuta, in primis, al fatto che il nostro tessuto cerebrale è costituito per circa l'85% da acqua.

Lo ha dimostrato uno studio pubblicato nel 2015 sulla rivista internazionale Appetite, in cui sono state coinvolte 120 donne in buone condizioni di salute, per valutare l'effetto dell' assunzione giornaliera di acqua sullo stato d'animo. Dopo un periodo di indagine di 5 giorni, è risultato che coloro le quali bevevano più acqua mostravano un atteggiamento e un umore più positivi rispetto alle partecipanti allo studio che ne assumevano di meno. "L'acqua facilita il trasporto di triptofano, l'aminoacido che viene convertito nel cervello in serotonina - ha spiegato il professor Umberto Solimene dell'Università degli Studi di Milano ed esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino -, aumentando quindi il livello di questa sostanza nel nostro corpo e limitando di conseguenza anche il cattivo umore.

Inoltre, come sostenuto da F. Batmanghelidj nel libro Your Body's Many Cries for Water, l'acqua può influenzare il livello di scambi elettrolitici nelle varie aree del cervello, compresa quella che influenza l'umore". Secondo il professor Solimene, le acque che contribuiscono ad un miglioramento dello stato psico- emotivo sono quelle che contengono un maggior quantitativo di magnesio. (ANSA).