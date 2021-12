La strada difficile, comprendere la società moderna

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - In una società complessa in cui le persone vedono sempre più svanire i principi morali e peggiorare la loro condizione economico-sociale, il giornalista e docente Franz Foti decide di percorrere la strada difficile della contro-analisi e senza fare sconti a nessuno affronta, su più piani, i gangli dei problemi. In 'Le barriere della democrazia', sottotitolo Potere, politica e popolo, l'autore mente il dito dove il nervo duole. "Ogni azione politica sottintende un piano di consenso e di lottizzazione per occupare poltrone finalizzate alla gestione del potere" scrive, per esempio, amaramente. Ma il volume, edito da FrancoAngeli nella sezione Sociologia (143 pp, 19 euro), non sceglie la strada della riprovazione etica, quanto quella dello studio e dell'approfondimento per arrivare, con il ragionamento, a chiarire le ragioni che bloccano l'esercizio della sovranità del popolo unitamente alle distorsioni del potere politico e alla "dominanza inarrestabile del sistema dei partiti". Originale anche la modalità di trattazione. Da una parte il tema della democrazia dei Capi di Stato, con i loro principi ispiratori fondati sull'interesse generale, il bene comune, la difesa della dignità della persona e i bisogni essenziali dei cittadini. Dall'altra le realtà governative e parlamentari che - rimarca Foti - li disattendono da decenni. Il libro, infine, si chiude con una riflessione fra capitalismo e socialismo che apre un dibattito fra destra anti-europea, anacronistica e poco solidale e una sinistra piatta, a vocazione borghese, irrilevante. (ANSA).