COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Oltre tremila i contagi in un solo giorno in Lombardia (3.474), soglia che non si superava dal 9 aprile scorso. Aumentano anche i ricoveri (+3 in intensiva e +40 nei reparti), mentre sono 21 i decessi. La provincia di Milano supera da sola la cifra dei mille positivi: 1.150 in un giorno.

A fronte dei contagi in crescita, continua la corsa all'immunizzazione: sono 96mila le somministrazioni di vaccino effettuate ieri in Lombardia. Di queste, quasi 83 mila sono terze dosi: vicino l'obiettivo di arrivare a centomila somministrazioni giornaliere, posto dal coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso.

Continua anche l'impegno per un'informazione più corretta.

Giovedì 16 dicembre nella sede della Regione Lombardia è in programma un nuovo appuntamento di 'Stop ai dubbi' dedicato interamente alle vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica. Nel giorno della partenza delle vaccinazioni anche per la fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni, Bertolaso e importanti esperti della materia, dalle ore 17 alle 19, risponderanno in diretta - sulle pagine Facebook di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie Online - alle domande dei cittadini su questo tema.

Intanto, a causa del Covid, slitta l'inaugurazione della stagione di danza alla Scala che era prevista per il 15 dicembre con La bayadère. Dopo gli ultimi tamponi effettuati, è infatti salito a 14 il numero dei membri del corpo di ballo e del personale coinvolto nella produzione risultati positivi al coronavirus. Ats ha disposto la quarantena per il restante personale coinvolto che ha avuto contatti con loro.

Infine, è attualmente ricoverato in terapia intensiva un 'no vax' del Mantovano, Maurizio Buratti, noto grazie alla trasmissione radiofonica 'La Zanzara', dove interveniva spesso per lanciare le sue provocazioni. L'uomo si era vantato in diretta di essere andato al supermercato con 38 di febbre.

