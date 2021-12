Anziana morta dopo rapina, arrestato il presunto aggressore

(ANSA) - MAGNAGO, 10 DIC - Un uomo di 37 anni residente a Lonate Pozzolo (Varese) è stato arrestato dai carabinieri a Magnago (Milano), con l'accusa di aver aggredito a scopo di rapina Maria Scampini, 94 anni, all'interno del suo appartamento, il 31 ottobre scorso, facendola cadere e provocandole la frattura del femore, a seguito della quale la donna è poi morta in ospedale il 27 novembre successivo.

L'uomo, vari precedenti per furti e rapine, è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Busto Arsizio (Varese), per rapina e omicidio preterintenzionale. Secondo il racconto effettuato dall'anziana alla figlia, alla quale aveva telefonato subito dopo l'aggressione, il malvivente si era introdotto in casa sua e, dopo averle chiesto denaro che si era rifiutata di dargli, le si era scagliato contro strappandole gli orecchini e spintonandola, per poi fuggire.

Grazie alla testimonianza di alcuni residenti della zona, che fin dal mattino avevano notato un uomo aggirarsi in auto per Magnago, e anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina, i carabinieri sono risaliti alla sua vettura e al sospettato. Il suo cellulare è inoltre risultato agganciato alla cella in corrispondenza dell' abitazione della 94 enne, al momento della rapina. Ora è in carcere di Busto Arsizio. (ANSA).