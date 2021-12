Spaccio droga, 12 misure a Lodi a carico richiedenti asilo

(ANSA) - LODI, 09 DIC - Dodici misure di presentazione alla polizia giudiziaria richiesti dalla Procura di Lodi ed emessi dal gip del tribunale, sono stati eseguiti, stamani, dalla Polizia, nei confronti di 11 nigeriani e un somalo, tutti profughi richiedenti asilo e in Italia senza fissa dimora, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono partite nel gennaio 2021, da quando sempre più cittadini si erano rivolti alla polizia per segnalare episodi di spaccio di hashish e marijuana nei parchi pubblici del capoluogo e vicino ai sottopassi ferroviari, dove si trovano pensiline per biciclette. Gli agenti della questura hanno documentato decine di episodi di cessione di droga, soprattutto a studenti, anche a minorenni. Lo stupefacente veniva nascosto non solo nei montanti delle pensiline ma nei parchi, compreso quello centrale di viale 4 Novembre, anche negli alberi, dove gli stranieri bivaccavano proprio per tenere lontani i passanti.

Non avendo gli indagati precedenti penali, il gip ha stabilito di emettere verso di loro 12 ordinanze dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che saranno considerate comunque a loro sfavore nelle relative domande di richiesta di asilo. Contemporaneamente, sono stati sequestrati 4 etti tra hashish e marijuana e segnalati alla prefettura numerosi studenti loro clienti. (ANSA).