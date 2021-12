Sindaca Crema: pm, archiviare lesioni colpose

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - E' stata chiesta l'archiviazione per la sindaca di Crema Stefania Bonaldi, indagata per lesioni colpose in relazione al ferimento di un bambino che in un asilo comunale aveva avuto la manina schiacciata in una porta tagliafuoco. Il caso giudiziario aveva creato polemiche sulla vastità delle competenze dei sindaci e Bonaldi era stata difesa da Anci e altre associazioni. La Procura di Cremona chiede ora che le accuse siano archiviate. La parola al gip.

"Se non altro - ha spiegato all'ANSA Bonaldi - questo caso emblematico è servito ad avviare una seria riflessione sulle responsabilità dei sindaci, tant'è vero che ne è emerso un disegno di legge bipartisan". (ANSA).