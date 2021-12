Maltempo: neve a Bergamo, nessuna criticità su strade

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Nessuna grossa criticità si registra questa mattina a Bergamo dopo l'abbondante nevicata di ieri sera: le precipitazioni nevose, che hanno deciso anche il rinvio della gara di Champions League tra Atalanta e Villareal, si sono interrotte - come da previsioni - in nottata, consentendo ai mezzi di Aprica di rimuovere la neve caduta da tutte le principali direttrici di traffico della città. Lo rende noto il Comune.

Complice anche una temperatura notturna non inferiore allo zero, i 18 automezzi in azione nella tarda serata di ieri e nella notte hanno potuto rimuovere la neve caduta senza grossi problemi, anche grazie alla salatura preventiva delle strade eseguita il 7 dicembre.

Il lavoro del Comune di Bergamo e Aprica si sta concentrando ora, su alcune strade periferiche e, soprattutto, sui marciapiedi nei luoghi pubblici e davanti a scuole ed edifici di pubblica utilità: sono in azione 4 minipale automatizzate e 39 persone a piedi, per salare i percorsi pedonali e spalare la neve rimasta. Personale a piedi, supportato da minipale, rimarrà in azione anche domani nei quartieri a nord della città, più freddi perché appunto riparati dal sole, ovvero Valtesse, Valverde, Monterosso, Colli e Fontana. (ANSA).