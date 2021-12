Incendi: in fiamme un casale nell'Oltrepò Pavese

(ANSA) - PAVIA, 09 DIC - I vigili del fuoco del comando di Pavia hanno lavorato dalla tarda serata di ieri, e per tutta la notte, per domare un incendio divampato in un casale nel territorio del comune di Montecalvo Versiggia (Pavia), in Oltrepò Pavese. Due le squadre intervenute: una da Broni (Pavia), con autopompaserbatoio, e una da Pavia con autoscala al seguito.

Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, le fiamme avevano già interessato buona parte dello stabile causando danni ingenti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'immobile si sono protratte sino alla mattinata di oggi.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sono in corso gli accertamenti tecnici per stabilire le cause del rogo.

(ANSA).