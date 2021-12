Green pass: passeggero autobus multato e denunciato a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Un uomo è stato denunciato oggi a Milano per essere salito sui mezzi pubblici senza Green pass in via Minghetti, su un autobus della linea 58. Gli agenti della polizia locale che stavano facendo i controlli insieme al personale dell'Atm si sono insospettiti dal comportamento dell'uomo, lo hanno fermato e lo hanno invitato a mostrare la certificazione verde, scoprendo che il Green pass era intestato a un'altra persona. Il documento è stato quindi sequestrato e l'uomo, poco più che sessantenne, è ora indagato per sostituzione di persona. Il trasgressore è stato anche multato per essere salito su un mezzo pubblico senza certificazione verde. (ANSA).