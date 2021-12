Fontana: 'Lombardia si conferma ancora in zona bianca'

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - "I dati settimanali confermano la Lombardia in zona bianca anche per la prossima settimana". Lo annuncia il presidente della Regione Attilio Fontana, con un post su Facebook.

Fontana spiega che l'indice Rt ospedaliero lombardo continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03.

Ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto (registrate martedì scorso da Iss) in terapia intensiva, 8%, e area medica, 12%. "Oggi registriamo anche il primo calo del tasso di incidenza su 100 mila abitanti a 7 giorni, che passa da 182 registrato ieri, a 170, e a zero ingressi in terapia intensiva. Dati quindi incoraggianti - commenta il governatore - che portano a confermare che la somministrazione delle terze dosi sta rallentando la crescita dei ricoveri". (ANSA).