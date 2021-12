COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Resta stabile in Lombardia il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: 136, come ieri. Nei reparti i pazienti sono invece 18 in più, per un totale di 1.084. Con 50.122 tamponi effettuati è di 1.486 il numero di nuovi casi di Covid registrati nella regione, con un tasso di positività sostanzialmente stabile al 2,9% (ieri 3%).

Sono 20 i decessi, che portano il totale a 34.524 morti da inizio pandemia.

"I dati settimanali confermano la Lombardia in zona bianca anche per la prossima settimana" ha commentato il presidente della Regione Attilio Fontana con un post su Facebook. Secondo il governatore, l'indice Rt ospedaliero lombardo continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03.

Ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto (registrate martedì scorso da Iss) in terapia intensiva, 8%, e area medica, 12%. "Oggi registriamo anche il primo calo del tasso di incidenza su 100 mila abitanti a 7 giorni, che passa da 182 registrato ieri, a 170, e a zero ingressi in terapia intensiva. Dati quindi incoraggianti - ha detto il governatore - che portano a confermare che la somministrazione delle terze dosi sta rallentando la crescita dei ricoveri".

Due le notizie di cronaca riconducibili oggi alla pandemia. I vigili del fuoco sono intervenuti all'hotel Michelangelo, nei pressi della stazione centrale di Milano, per un incendio.

L'hotel era tra quelli adibiti a Covid hotel nella prima fase dell'emergenza.

Scritte No vax 'Salvate i bambini' tracciate con lo spray rosso sono apparse sul marciapiede e sul muro di cinta di un plesso scolastico a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, dove fino ad ottobre era in funzione un hub vaccinale che dovrebbe riaprire nei primi giorni di gennaio. Il centro era già stato preso di mira nell'agosto scorso da vandali che avevano danneggiato computer e frigoriferi. Ad accorgersi del nuovo atto vandalico, probabilmente compiuto nella notte tra martedì e mercoledì scorso, è stata la custode della scuola.

