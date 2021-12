Scala: contagi nel balletto, Bayadère a rischio

Giovedì 9 dicembre non ci saranno le due prove previste di Bayadère, il balletto in cartellone il prossimo 15 dicembre come apertura della stagione di danza della Scala. Il motivo sono nuovi contagi al Covid. Alla ballerina e alle due comparse risultate positive la settimana scorsa ora si sono aggiunti un ballerino, due maitre e due bambini. La Cub, in una lettera all'Ats, aveva parlato anche di una parrucchiera positiva. Al momento, la prova generale prevista per l'11 sarà a porte chiuse. Poi si valuterà il da farsi, in base anche ai risultati di ulteriori tamponi. Senza focolai si andrà avanti, altrimenti è possibile un posticipo.