Musica: sold out per Achille Lauro a Milano

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Non è stato solo il Sant'Ambrogio della prima della Scala: a Milano, ieri sera, era tutto sold out per Achille Lauro, di scena al Teatro degli Arcimboldi con il suo 'One night show'.

Accompagnato dall'Orchestra della Magna Grecia, Lauro che sarà tra i cantanti in gara a Sanremo, ha proposto al pubblico milanese le sue hit - da Latte+ a Rolls Royce, da Bam Bam Twist a Me ne frego - concludendo con C'est la vie, impreziosito dall'esibizione della ballerina Klaudia Pepa.

Sulle note di 16 marzo, Achille Lauro ha regalato visivamente al pubblico in sala un pezzo del suo cuore, proiettato battito per battito in presa diretta sul monitor alle sue spalle: un vero e proprio quadro digitale, che messo all'asta sotto forma di NFT su Crypto.com, darà vita a una charity a supporto del reparto di cardiologia infantile del Policlinico San Donato.

(ANSA).