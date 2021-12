Maltempo: neve a Milano e in Lombardia

Come annunciato è arrivata la 'tempesta dell'Immacolata' al Nord Italia e a Milano e in tutta la Lombardia ha iniziato a nevicare.

Il Comune ha attivato il Centro operativo delle emergenze a partire dalle 6 e sono stati programmati gli interventi di spargimento del sale, sia meccanizzato sia manuale, sulle strade e nei punti critici per la mobilità anche pedonale come le fermate Atm di superficie e della metropolitana, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti. Palazzo Marino ha fatto un appello a lasciare l'auto a casa, per quanto possibile, ed utilizzare i mezzi pubblici e ha invitato gli amministratori condominiali, i proprietari di casa, i negozianti, a spargere sale sui marciapiedi e a mantenerli puliti ricordando che lo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli stabili privati compete ai proprietari degli stessi immobili.

MM ha già provveduto ad allertare i custodi delle case popolari e le imprese per provvedere alla salatura delle rampe dei box e dei marciapiedi prospicienti. Sono stati avvisati anche i dirigenti scolastici per la salatura degli accessi alle strutture scolastiche.