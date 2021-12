Disagi per la neve sulle strade del Pavese, un ferito grave

(ANSA) - PAVIA, 08 DIC - Primi disagi sulle strade della provincia di Pavia a causa della neve, che scende copiosa dalla scorsa notte. I maggiori problemi si riscontrano in particolare nella zona dell'Oltrepò collinare e montano, ma anche nel resto del territorio.

A Carbonara al Ticino, a pochi chilometri dal capoluogo, un'auto è uscita di strada e si è ribaltata: alla guida c'era un ragazzo di 23 anni, che è stato soccorso dal 118, giudicato in codice rosso e trasportato in ospedale. Altre vetture sono finite fuori strada a causa del fondo ghiacciato. (ANSA).