Delegazione francese visita l'Artigiano in Fiera

(ANSA) - RHO, 08 DIC - Dagli allevatori di ostriche del Bassin de Thau ai vigneron di champagne, dai raccoglitori di lavanda provenzale ai produttori del sapone di Marsiglia, sono 44 gli espositori francesi (oltre a tre operatori della ristorazione) presenti al padiglione numero 5 dell'Artigiano in Fiera, in programma fino a domenica 12 dicembre nei padiglioni di FieraMilano a Rho.

Un legame storico e solido, quello tra i produttori francesi e il salone fieristico natalizio milanese, suggellato oggi dalla visita negli stand, di una delegazione formata da esponenti istituzionali e consolari transalpini, premiata tra l'altro con un riconoscimento dagli organizzatori de l'Artigiano in Fiera.

"È da 25 anni che c'è questa amicizia tra la nostra manifestazione e la Francia - ha commentato Antonio Intiglietta, il presidente Ge.Fi, la società che organizza L'Artigiano in Fiera - ed è molto bello perché di anno in anno generiamo proposte e presenze nuove e anche quest'anno ci sono delle presenze bellissime e inedite. Un rapporto che la dice lunga del legame della nostra fiera con tante realtà analoghe, visto che sono quasi cento i paesi presenti anche quest'anno".

"Oggi celebriamo una presenza storica della Francia in questa fiera, che è un esempio straordinario, quasi inedito di presentazione, non solo dei prodotti, ma soprattutto delle storie degli uomini e delle donne che sono all'origine di questi prodotti, del loro modo di fare e questo mi sembra molto importante" ha detto il console generale francese a Milano, Francois Revardeaux, rendendo omaggio al format de L'Artigiano in Fiera.

Colpita positivamente dalla manifestazione anche la consigliera delegata agli Affari Europei del Dipartimento francese delle Bocche del Rodano, Anne Rudishuli, che ha aggiunto: "Oggi in Fiera è la prima giornata per noi qui a Milano e sono molto colpita dall'organizzazione de L'Artigiano in Fiera e felice per il fatto di rivedere il pubblico e i visitatori in presenza dopo il Covid". (ANSA).