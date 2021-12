Covid: Lombardia, 1300 posti in più in area medica ospedali

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - La Regione Lombardia nell'ambito della riorganizzazione ospedaliera per affrontare la crescita dei contagi ha aumentato di circa 1300 il numero di posti letto a disposizione per il ricovero dei pazienti Covid in area medica, portandoli a 7945. Lo comunica l'assessorato regionale al Welfare. I posti letto aggiunti, a quanto viene riferito, sono circa 1300.

Si tratta, precisano dall'assessorato, di una riorganizzazione modulata su diversi livelli di allerta che ridisegna il numero dei posti letto che effettivamente al momento si potrebbero mettere a disposizione, considerando il personale necessario alla cura dei pazienti ricoverati. La Regione innalza così il numero di posti letto a disposizione ogni 100mila abitanti da 66,7 a 79,2 e si allinea maggiormente ai dati comunicati dalle altre Regioni e alla media nazionale, che rimane comunque più alta a 99,8, come si evince da un grafico di Agenas. (ANSA).