Champions: Inter; Handanovic, ci è mancata cattiveria

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - "Buona partita nel complesso, ma dobbiamo essere più cattivi. Dovevamo tirare di più. Sapevamo che per vincere dovevamo rischiare qualcosa, ma abbiamo sempre fatto il nostro gioco. Il rammarico è che siamo arrivati davanti alla loro porta e ci è mancato l'ultimo passaggio". Lo ha detto il capitano dell'Inter Samir Handanovic, intervistato da Sky Sport dopo il ko con il Real Madrid. "Abbiamo messo sotto il Real Madrid in entrambe le partite, ma quello che hai devi sfruttarlo, come hanno fatto loro. Questa partita è un insegnamento perché ci vuole qualcosa in più". (ANSA).