ANSA-IL-PUNTO/ Covid: Lombardia aumenta i posti in area medica

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Mentre i dati giornalieri del contagio da covid-19 fanno segnare un nuovo aumento dei ricoverati sia nei reparti ordinari, che superano quota mille (1.041), sia in terapia intensiva, con 134 posti occupati, la Regione Lombardia aumenta i posti letto per il ricovero in area medica.

Nell'ambito della riorganizzazione ospedaliera per affrontare la crescita dei contagi, ha spiegato l'assessorato al Welfare, la Regione ha aumentato di circa 1300 il numero di posti letto a disposizione per il ricovero dei pazienti Covid in area medica, portandoli a 7945. Un tentativo anche di scongiurare il passaggio in zona gialla: per raggiungere la soglia del 15%, infatti - percentuale di allerta per la zona gialla - si passa così da 1003 posti letto occupati in area medica, a 1192 posti letto, con un incremento di 189 unità. Ma già oggi l'aumento di 55 ricoveri ordinari si è 'mangiato' una fetta di quanto guadagnato. Unica notizia incoraggiante l'abbassamento del tasso di positività dal 2,2% all'1,9 con un numero alto di tamponi eseguiti.

Si tratta, precisano dall'assessorato, di una riorganizzazione modulata su diversi livelli di allerta che ridisegna il numero dei posti letto che effettivamente al momento si potrebbero mettere a disposizione, considerando il personale necessario alla cura dei pazienti ricoverati. La Regione innalza così il numero di posti letto a disposizione ogni 100mila abitanti da 66,7 a 79,2 e si allinea maggiormente ai dati comunicati dalle altre Regioni e alla media nazionale, che rimane comunque più alta a 99,8, come si evince da un grafico di Agenas.

Ma ecco i dati di oggi: con 142.469 tamponi eseguiti, è di 2.783 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrato in Lombardia, con una percentuale in diminuzione all'1,9% (ieri 2,2%). Sono 134 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 più di ieri, mentre superano quota mille i ricoverati negli altri reparti 1.041 (+55) mentre sono 9 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 34.479. A Milano sono stati segnalati 969 nuovi contagi di cui 353 in città; a Bergamo 140; a Brescia 325, a Como 166, a Cremona 82, a Lecco 67, a Lodi 60, a Mantova 159, a Monza 259, a Pavia 118 e a Sondrio 16. (ANSA).