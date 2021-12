Zegna, si allarga platea investitori, Borsa entro anno

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Si amplia il plafond di raccolta tra gli investitori per la quotazione di Ermenegildo Zegna a Wall Street prevista entro la fine dell'anno. E' quanto annunciano il Gruppo e il fondo Investindustrial, titolare della Spac Investindustrial Acquisition Corporation (Iiiac), che avevano avviato una sottoscrizione (Pipe) 250 milioni di dollari in vista dell'operazione da 3,2 miliardi di dollari annunciata lo scorso 19 luglio. A seguito dell'operazione, sono state raccolte sottoscrizioni aggiuntive fino a 125 milioni di dollari, che saranno eventualmente evase dopo lo sbarco in Borsa. (ANSA).