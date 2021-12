Milano si prepara alla nevicata prevista per l'Immacolata

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Il Comune di Milano si prepara all'arrivo annunciato del gelo e delle nevicate previste dalle otto alle 21 del giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, quando è previsto che cadranno dai due ai dieci centimetri di neve.

Amsa ha già predisposto l'attivazione dei mezzi spargisale e degli spalatori per mercoledì. Il sale sarà sparso nei passaggi pubblici dei marciapiedi, agli ingressi di metro, stazioni, scuole, ospedali e in generale servizi sanitari e sociali e punti critici per evitare che si formi il ghiaccio.

Sarà attivato il Centro Operativo Comunale (COC) presso la Centrale operativa della Protezione Civile per il monitoraggio h24 della situazione.

All'Unità di crisi prendono parte la Protezione civile del Comune di Milano e le direzioni Transizione Ambientale e Sicurezza e Polizia Locale, le aree comunali a cui afferiscono i servizi coinvolti nella gestione neve per i punti sensibili (trasporti, scuole, case popolari, mercati), oltre a tutti gli enti coinvolti - AMSA, ATM, MM - allo scopo di coordinare gli interventi.

Il Comune invita gli amministratori condominiali, i proprietari di casa, i negozianti, a spargere sale sui marciapiedi e a mantenerli puliti ricordando che lo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli stabili privati compete ai proprietari degli stessi immobili e si raccomanda di limitare, per quanto possibile, l'uso delle auto e di preferire i mezzi pubblici per gli spostamenti in città. (ANSA).