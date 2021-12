In piazza Duomo a Milano l'albero di Natale con 80mila led

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - A Milano, in piazza Duomo, brillano le luci dell'albero di Natale a chilometro zero, con 80 mila luci led, 800 palline e 60 fiocchi. Ad accendere 'Imagine', così si chiama l'abete di 24 metri sponsorizzato da Gva Redilco & Sigest, è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, insieme all' assessore a Sport, Turismo e Politiche giovanili, Martina Riva. L'abete di Natale è a chilometro zero, arriva infatti da Cittiglio in provincia di Varese e il suo taglio sarà compensato dalla piantumazione di dieci nuove piante. Una volta terminate le festività, il legno dell'abete sarà riutilizzato a beneficio di tutta la cittadinanza, in un'ottica di massimizzazione della sostenibilità ambientale. "Siamo onorati di aver contribuito ad innalzare un albero che è simbolo del Natale e nel suo nome 'Imagine' vuole rappresentare un invito a guardare al futuro con serenità, consapevoli della forza dell'immaginazione e del cambiamento", ha commentato Giuseppe Amitrano, amministratore delegato di Gva Redilco & Sigest. (ANSA).