Bocce: Caccialanza Milano vince la Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - La Caccialanza Milano si è aggiudicata la prima edizione della Coppa Italia per Club, inserita dalla Federazione italiana bocce (Fib) nel novero degli eventi federali. Ai nastri di partenza dodici squadre: le prime quattro della serie A 2021, le vincitrici dei quattro gironi di A2 e le prime quattro del campionato di promozione.

I campioni d'Italia hanno centrato così una doppietta battendo 5-1 la Civitanovese, team neo-promosso nella massima serie nazionale, nella finalissima disputata al Centro tecnico federale di Roma. Il team lombardo in questa stagione ha vinto 15 incontri, pareggiando due volte e perdendo una sola volta.

Milano era arrivata in finale, superando con due 5-3 i sardi della Galligel Sestu e, in semifinale, i vice-campioni d'Italia della Boville Marino. La Civitanovese, invece, aveva battuto 5-0 i campioni d'Italia di Prima Categoria, i 'cugini' marchigiani del Serra de' Conti, 5-2 il Possaccio e, in semifinale, ai pallini i campani della Santa Chiara Le Delizie.

"È stata una prima edizione, anche sperimentale, della Coppa Italia - il commento del presidente federale, Marco Giunio De Sanctis -. Tanti buoni spunti, ma anche qualcosa da rivedere, come, ad esempio, un sorteggio con le teste di serie per premiare le società secondo una gerarchia dettata dai risultati della stagione sportiva. Il bilancio di questa spettacolare manifestazione, che ha messo di fronte dodici squadre dei primi tre campionati della Raffa, è stato tutto sommato positivo.

Unica nota negativa la scarsa presenza di spettatori, che ci deve far riflettere per gli eventi futuri al Centro tecnico Federale, considerando che si tratta di kermesse che meritano una grande cornice di pubblico". (ANSA).