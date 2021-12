Scala: Chailly, prima è impegno collettivo assoluto

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - "Abbiamo un impegno collettivo assoluto in questo teatro, da un anno stiamo programmando una stagione che fino ad adesso è stata molto complicata e questo Macbeth dovrebbe davvero segnare l'apertura definitiva": è quanto auspica il maestro Riccardo Chailly, intervenuto a 'Che tempo che fa' per parlare della prima della Scala del 7 dicembre.

"Ieri - ha ricordato Chailly - abbiamo avuto la primina per i ragazzi, devo dire entusiasmante la freschezza e l'energia che ha trasmesso a tutti noi. Abbiamo vissuto una primina molto forte dal punto di vista emotivo". (ANSA).