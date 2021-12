Operatore sanitario, convincerò i no green pass in piazza a vaccinarsi

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Ha deciso di tentare di 'convertire' i no Green pass e i no vax a cambiare idea Stanilslav Nizzi ventunenne operatore sanitario di Como. Così anche ieri durante la manifestazione contro il 'certificato verde' bloccata sul nascere dalle forze dell'ordine, è sceso in piazza Duomo a Milano per dire la sua. "Ho vissuto la pandemia in prima persona - ha spiegato - sono venuto qui per convincere quante più persone manifestino contro il Green pass a vaccinarsi".

"Lo farò tutti i sabati a venire - ha aggiunto - Sono convinto che molte persone potrebbero ricredersi se bene informate. Mi sembrano persone con idee alquanto confuse. La mala informazione e la fomentazione alla violenza mi sembra ora una realtà".

A Roma "ho ricevuto minacce di morte e insulti - ha detto ancora il ragazzo - ma non sono spaventato. Il mio intento è quello di argomentare le mie ragioni e tornare nelle piazze per informare la gente". (ANSA).