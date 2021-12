Vdf Milano, nel 2021 35mila interventi

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Sono stati oltre 35mila gli interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Milano nel corso del 2021, alcuni dei quali per incendi di grandi proporzioni, come quello occorso alla Torre dei Moro, il palazzo di 18 piani situato in via Antonini, a Milano, del 29 agosto scorso. Lo ha comunicato il Comando provinciale dei Vdf precisando che i 35.391 interventi del 2021 rappresentano una leggera flessione rispetto ai 38.372 del 2020.

Un periodo in cui sono anche proseguite le molte attività a sostegno della cittadinanza durante la pandemia (soccorsi persona, sanificazioni, trasporto di materiali urgenti, assistenza). E oggi, nel giorno della patrona dei pompieri, Santa Barbara, i Vigili del fuoco hanno celebrato la loro protettrice con una messa presso la chiesa di S. Maria Incoronata in corso Garibaldi, officiata dall' Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, alla presenza di autorità civili e militari. (ANSA).