Serie A: Roma-Inter 0-3

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - L'Inter batte 3-0 la Roma all'Olimpico in un anticipo della 16/a giornata di serie A e, in attesa di Napoli-Atalanta, tallona il Milan che nel pomeriggio ha battuto la Salernitana. Un gol su corner di Calhanoglu ha aperto le marcature per i nerazzurri, che poi già nel primo tempo hanno dilagato con Dzeko e Dumfries. Con tante assenze importanti, la squadra di Mourinho ha opposto poco ai campioni in carica, che nella ripresa hanno solo controllato. (ANSA).