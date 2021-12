Rifiuti bruciati, due allontanamenti dalla Lombardia

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Due provvedimenti di allontanamento dalla Lombardia, notificati a due uomini entrambi nati nel Montenegro, sono l'esito di un'indagine della Polizia locale nel campo nomadi abusivo di via Vaiano Valle, a Milano, per combustione illecita di rifiuti finalizzata a raccolta, stoccaggio, abbandono, smaltimento e vendita irregolare che veniva effettuata nell'area in modo organizzato.

Il provvedimento è stato notificato agli indagati quando Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale hanno effettuato un blitz nel campo di via Vaiano Valle.

L 'indagine della Polizia locale era partita in seguito alla denuncia di un cittadino che aveva visto falò notturni e un consistente traffico di furgoni. A inizio anno è quindi iniziata la sorveglianza di via Vaiano Valle.

"Teniamo alta l'attenzione su tutte le aree soggette a occupazione abusiva e degrado - dichiara Marco Granelli assessore alla Sicurezza -. Qualche giorno fa siamo intervenuti su viale Molise, ora su via Vaiano Valle dove si svolgeva anche un'attività illecita che grazie all'intervento della Polizia locale è stata bloccata. Mi preme ringraziare anche i cittadini che segnalano e denunciano le irregolarità, questo ci permette di controllare il territorio ancora meglio e di ripristinare la legalità".

L'attività illegale aveva il vantaggio del doppio introito, da una parte la raccolta dei rifiuti e dall'altra la rivendita del materiale raccolto (ANSA).