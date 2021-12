Protezione civile: Curcio, significativo coinvolgere giovani

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Creare un sistema tra le istituzioni pubbliche e private e la Protezione civile per continuare a fare e fare sempre meglio con tempestività e professionalità. Questo l'obbiettivo di cui si è discusso oggi, al Politecnico Campus Bovisa di Milano, in un incontro intitolato "Ventennale del volontariato organizzato".

Migliorare "grazie a tutta la competenza ormai accumulata in anni di intervento su emergenze sempre più gravi e - è stato sottolineato - con la accresciuta capacità di utilizzare e gestire, là dove occorre, quanto di meglio offre anche il mercato". Erano presenti più di 200 rappresentanti delle associazioni del volontariato della Protezione Civile ed esponenti di istituzioni, università, imprese private e del terzo settore.

"Tra i tanti i temi affrontati - ha detto Fabrizio Curcio - capo dipartimento nazionale della Protezione civile - trovo particolarmente importante quello della nuova Legge regionale in materia di protezione civile, ma anche quello dei modelli organizzativi e del necessario confronto tra le best practice. Ma particolarmente significativo - ha aggiunto - è il valore del coinvolgimento dei giovani: qui va concentrato il nostro impegno affinché siano informati e parte attiva di un sistema come quello del volontariato, sempre affiancati da chi per primo ci ha creduto nel tempo con passione ed energia". (ANSA).